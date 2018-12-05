Трамп своїми суперечливими заявами викликав падіння на фондовій біржі



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Індекс S&P впав на 3%

Президент США своїми суперечливими заявами в Twitter змусив ринок поставити під сумнів серйозність намірів Вашингтону і Пекіну вирішити торгівельні суперечності. Так Дональд Трамп заявив про те, що його команда вже почала переговори із представниками КНР щодо досягнення домовленості по питанням торгівлі після переговорів в Буенос-Айресі. Проте, як наголосив очільник Білого дому, якщо не буде досягнуто справжньої угоди, США мають намір запровадити додаткові мита на китайські товари. «Я людина мит» - так себе назвав сам Трамп в Twitter, тим самим сигналізуючи КНР серйозність своїх намірів.

Проте продовження і поглиблення торгівельних протиріч між США і КНР може негативно позначитися на темпах зростання світової економіки, негативно позначившись на всьому світі, пише The New York Times.

Як наслідок, після нових войовничих заяв Трампа щодо перспектив переговорів індекс S&P впав на 3%. За день до цього індекс зростав на фоні попередньої домовленості між Дональдом Трампом і Си Цзиньпіном на саміті G20 в Аргентині.

Особливо впали акції компаній Caterpillar (-6,9%) та Boeing (-4,9%). Дані американські компанії особливо активно торгують із КНР. Окрім того, впали акції компаній, які мають розгалужені виробничі ланцюжки в Азії, особливо це стосується виробників напівпровідників. Компанія Advanced Micro Devices втратила в рамках торгів в вівторок 11% вартості. Також падіння спостерігалося на початку торгів в середу на фондових біржах в Токіо, Гонконгу і Сінгапурі. Проте азійські індекси впали на половину менше, ніж до цього опустився індекс S&P.