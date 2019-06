Трамп відклав масову депортацію нелегальних мігрантів із США

Трамп відклав процес видворення нелегальних мігрантів (депортацію) на два тижні

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти масову депортацію нелегальних мігрантів з країни на два тижні.

Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

«На прохання демократів я відклав процес видворення нелегальних мігрантів (депортацію) на два тижні, щоб подивитися, чи зможуть демократи і республіканці зібратися і виробити спільне рішення з питань отримання притулку і з проблем лазівок у законодавстві», — написав Трамп.

Він зазначив, що в разі якщо рішення не буде досягнуто, депортація неодмінно почнеться.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!