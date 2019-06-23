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    Трамп відклав масову депортацію нелегальних мігрантів із США

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    Трамп відклав масову депортацію нелегальних мігрантів із США

    Трамп відклав процес видворення нелегальних мігрантів (депортацію) на два тижні

    Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти масову депортацію нелегальних мігрантів з країни на два тижні.

    Про це Трамп  повідомив у своєму Twitter.

    «На прохання демократів я відклав процес видворення нелегальних мігрантів (депортацію) на два тижні, щоб подивитися, чи зможуть демократи і республіканці зібратися і виробити спільне рішення з питань отримання притулку і з проблем лазівок у законодавстві», — написав Трамп.

    Він зазначив, що в разі якщо рішення не буде досягнуто, депортація неодмінно почнеться.

    Нагадаємо, 18 червня Трамп заявив, що найближчим часом США почнуть масову висилку біженців. За його словами, мова йде про мільйони чоловік.

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