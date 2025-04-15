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Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
Майже місяць тому Верховна Рада намагалася ухвалити закон про зниження пенсій для прокурорів, але їй не вистачило голосів
фото: Facebook / Верховна Рада України

Законопроєктом пропонується пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури

Верховна Рада з другої спроби прийняла №12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.

Так, майже місяць тому Верховна Рада намагалася ухвалити закон про зниження пенсій для прокурорів, але їй не вистачило голосів. Сьогодні депутати все ж ухвалили рішення.

Законопроєктом пропонується:

  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомлялося, у квітні відбудеться перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють.

Нагадаємо, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.

Також Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики. 

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Теги: пенсія прокурор прокуратура Верховна Рада

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