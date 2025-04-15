Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення

Майже місяць тому Верховна Рада намагалася ухвалити закон про зниження пенсій для прокурорів, але їй не вистачило голосів

Законопроєктом пропонується пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури

Верховна Рада з другої спроби прийняла №12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.

Так, майже місяць тому Верховна Рада намагалася ухвалити закон про зниження пенсій для прокурорів, але їй не вистачило голосів. Сьогодні депутати все ж ухвалили рішення.

Законопроєктом пропонується:

пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомлялося, у квітні відбудеться перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють.

Нагадаємо, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.

Також Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.