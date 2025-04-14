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Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Громадяни Китаю, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії
фото: glavcom.ua

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ

Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу. Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні. «Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію. Зеленський підписав закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК. Звернення до Трампа, заява про перемир’я. Головні тези нового інтерв’ю Зеленського.

«Главком» зібрав найактуальніші новини за 14 квітня, аби ви були в курсі подій.

«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії. Так, за словами китайців, їхніми коштами розпоряджалося керівництво РФ. До того, як приїхати воювати в Україну, вони мали інформацію лише про перемоги Росії на фронті. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ексведучий телеканалів Медведчука сплатив заставу

Ексведучий підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Макс Назаров сплатив заставу і більше не перебує під вартою. 

Як відомо, у січні 2024 року соломʼянський райсуд Києва обрав запобіжний захід Максу Назарову. Мова про тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави 12 млн грн. 

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. 

«Він (Зеленський – ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети», – заявив Трамп.

Незадовго до цього, Трамп поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

«Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку. Але це вже минуле. Тепер ми мусимо зупинити її, і швидко. Дуже сумно!» – підсумував Трамп.

Зеленський підписав закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить наполовину зменшити суму штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Як передає «Главком», про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хоча у картці законопроєкту №12093 цього поки не вказано. 

Закон дозволяє сплачувати половину суми від мінімальної санкції статті: замість 17 тис. – 8500 гривень. Для цього треба самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів з ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.

Звернення до Трампа, заява про перемир’я. Головні тези нового інтерв’ю Зеленського

Сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну. «Главком» зібрав головні тези президента.

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Теги: санкції Дональд Трамп полон закон штраф Володимир Зеленський президент

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