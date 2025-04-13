13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не братися за домашні справи

13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день подяки рослинам та Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади. Віряни вшановують пам’ять священномученика Артемона.

Всесвітній день рок-н-ролу

Свято поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.

Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.

Міжнародний день подяки рослинам

Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.

Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.

Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади

Подія була створена для підвищення обізнаності про неврологічні розлади і їхній вплив на життя та здоров'я людини. Тема Міжнародного дня поінформованості про функціональні неврологічні розлади змінюється щороку, і різні організації та об'єднання в усьому світі організовують заходи, вебінари та кампанії в соціальних мережах.

Яке сьогодні релігійне свято

Вербна неділя

13 квітня, за тиждень до Великодня, християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму. Вербна неділя (церковна назва – Вхід Господній у Єрусалим) – велике православне свято. Воно присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербові гілки і прикрашати ними в будинку ікони.

Вербна неділя у 2025 році припадає на 13 квітня. Дата щороку змінюється, залежно від дня святкування Великодня і відзначається у шосту неділю Великого посту – за тиждень до Великодня.

Назва свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими іудеї вітали Ісуса в Єрусалимі. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінено вербовими гілками. Верба – перша рослина, яка розквітає навесні. Вона уособлює пробудження природи після зимового сну і відродження нового життя.

У цей день заборонено виконувати роботу по дому:

прибирати, прати, мити посуд;

небажано готувати гарячі страви, тому господині намагаються підготувати святкові частування для сім'ї заздалегідь.

Не рекомендується:

шити, в'язати, вишивати, а також розчісувати голову;

не дозволяється займатися важкою фізичною працею: колоти дрова, працювати на городі.

У це свято не можна:

сваритися, нецензурно виражатися, бажати зла, думати про погане;

краще утриматися від перегляду телевізора, комп'ютерних ігор, гучних застіль.

День священномученика Артемона

13 квітня у церковному календарі – День священномученика Артемона. Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа.

Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.

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Що не можна робити цього дня

Не варто працювати на землі.

Краще не братися за домашні справи.

Не можна злословити і лаятися.

Народні прикмети

Якщо ворони сидять на верхівках дерев, то травень буде теплим.

Уночі багато зірок – до великого урожаю влітку.

Вже розпустилися бруньки на дубові – літо прийде рано і буде теплим.

Пам’ятні події 13 квітня

1204 – хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.

1598 – король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.

1870 – у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».

1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».

1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.

1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1967 – у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.

1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.

1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.

1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

2012 – Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.

2014 – в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Георгій.