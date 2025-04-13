13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні краще не братися за домашні справи
13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день подяки рослинам та Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади. Віряни вшановують пам’ять священномученика Артемона.
Всесвітній день рок-н-ролу
Свято поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Швидко ця музика розповсюдилася до інших країн. Для багатьох людей вона стала способом життя, самовираження та соціального протесту.
Витоки рок-н-ролу з'явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з'явився новий жанр музики.
Міжнародний день подяки рослинам
Свято з'явилося ще на початку XXI століття. Важко переоцінити вплив рослин на нашу планету та організм людини в цілому. Вони поглинають вуглекислий газ і різні небезпечні летючі органічні сполуки, а потім виділяють очищений кисень.
Саме з рослин виготовляють безліч корисних продуктів. А без рослинної їжі раціон людини є неповноцінним. Також рослини дарують естетичне задоволення від вирощування та милування їхньою красою. Давно було доведено, що кущі, дерева і квіти позитивно впливають на психологічне здоров'я людей.
Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади
Подія була створена для підвищення обізнаності про неврологічні розлади і їхній вплив на життя та здоров'я людини. Тема Міжнародного дня поінформованості про функціональні неврологічні розлади змінюється щороку, і різні організації та об'єднання в усьому світі організовують заходи, вебінари та кампанії в соціальних мережах.
Яке сьогодні релігійне свято
Вербна неділя
13 квітня, за тиждень до Великодня, християни відзначають Вербну неділю – Вхід Господній до Єрусалиму. Вербна неділя (церковна назва – Вхід Господній у Єрусалим) – велике православне свято. Воно присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербові гілки і прикрашати ними в будинку ікони.
Вербна неділя у 2025 році припадає на 13 квітня. Дата щороку змінюється, залежно від дня святкування Великодня і відзначається у шосту неділю Великого посту – за тиждень до Великодня.
Назва свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими іудеї вітали Ісуса в Єрусалимі. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінено вербовими гілками. Верба – перша рослина, яка розквітає навесні. Вона уособлює пробудження природи після зимового сну і відродження нового життя.
У цей день заборонено виконувати роботу по дому:
- прибирати, прати, мити посуд;
- небажано готувати гарячі страви, тому господині намагаються підготувати святкові частування для сім'ї заздалегідь.
Не рекомендується:
- шити, в'язати, вишивати, а також розчісувати голову;
- не дозволяється займатися важкою фізичною працею: колоти дрова, працювати на городі.
У це свято не можна:
- сваритися, нецензурно виражатися, бажати зла, думати про погане;
- краще утриматися від перегляду телевізора, комп'ютерних ігор, гучних застіль.
День священномученика Артемона
13 квітня у церковному календарі – День священномученика Артемона. Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа.
Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.
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Що не можна робити цього дня
- Не варто працювати на землі.
- Краще не братися за домашні справи.
- Не можна злословити і лаятися.
Народні прикмети
- Якщо ворони сидять на верхівках дерев, то травень буде теплим.
- Уночі багато зірок – до великого урожаю влітку.
- Вже розпустилися бруньки на дубові – літо прийде рано і буде теплим.
Пам’ятні події 13 квітня
- 1204 – хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.
- 1598 – король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.
- 1870 – у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен».
- 1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».
- 1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.
- 1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.
- 1967 – у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.
- 1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.
- 1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.
- 1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).
- 2012 – Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.
- 2014 – в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Дмитро, Георгій.
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