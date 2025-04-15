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Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
Гарвард відхилив вимоги і заявив, що Білий дім намагається контролювати університетську спільноту
фото: reuters.com

Білий дім відправив до Гарварду список вимог, серед яких ліквідація програм різноманітності, рівності та інклюзивності

Міністерство освіти США заявило, що заморожує державне фінансування на суму $2,2 млрд для Гарвардського університету, після того як навчальний заклад відхилив вимоги Білого дому. Як передає «Главком», про це повідомляє CNN.

Так, минулого тижня Білий дім відправив до Гарварду список вимог, які нібито спрямовані на боротьбу з антисемітизмом. Вони містили у собі зміни в управлінні, практиці найму і процедурах прийому студентів.

Серед вимог, викладених у листі адміністрації, – ліквідація гарвардських програм різноманітності, рівності та інклюзивності, заборона масок на протестах у кампусі, реформа прийому на роботу та зарахування на основі «заслуг», а також зменшення влади викладачів та адміністраторів, які «більше віддані активізму, аніж науці».

Гарвард відхилив вимоги в понеділок і заявив, що Білий дім намагається контролювати університетську спільноту.

Демонстранти під час акції протесту закликають керівництво Гарварду протистояти втручанню в роботу університету з боку федерального уряду
Демонстранти під час акції протесту закликають керівництво Гарварду протистояти втручанню в роботу університету з боку федерального уряду
фото: reuters.com

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив провідні університети країни в нездатності захистити студентів єврейського походження під час протестів через війну в Газі, а також у зростанні проявів антисемітизму в студентському середовищі.

«Порушення навчального процесу, від якого страждають кампуси останніми роками, неприйнятне. Утиски єврейських студентів неприпустимі. Елітним університетам час серйозно поставитися до цієї проблеми й узяти на себе зобов'язання щодо суттєвих змін, якщо вони хочуть і надалі отримувати підтримку платників податків», – ідеться в заяві міністерства.

Там додали, що об'єднана цільова група по боротьбі з антисемітизмом оголошує про замороження $2,2 млрд довгострокових грантів і $60 млн довгострокових контрактів для Гарвардського університету».

Згідно з фінансовим звітом Гарварду, у 2024 році фонд Гарварду становив $53,2 млрд.

Нагадаємо, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Раніше адміністрація президента США заявила, що скасує федеральні гранти та контракти на суму $400 млн для Колумбійського університету через занепокоєння антисемітизмом у студентських містечках.

Також президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

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Теги: Дональд Трамп університет США

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