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14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квітня – Міжнародний день воротаря
фото: depositphotos

Сьогодні не варто сперечатися

14 квітня відзначається Міжнародний день воротаря. Віряни вшановують пам’ять святого Мартина.

Міжнародний день воротаря

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

14 квітня кожного року відзначається Міжнародний день воротаря (International Goalkeeper Day). Воротарі, яких часто називають останньою лінією захисту у футболі, відіграють одну з найважливіших ролей на полі. Однак, часто їхній внесок у гру залишається непоміченим.

Свято воротарів було засновано на честь дня народження колумбійського воротаря Мігеля Калеро, який залишив вагомий слід в історії футболу.

Яке сьогодні релігійне свято

14 квітня в церковному календарі – День святого Мартина, сповідника, Папи Римського. Він був видатним духовним лідером, який відзначився своєю боротьбою проти монофелітизму та захистом Православ’я. 

Народився в Італії у сім'ї священника. Покинув батьківську хату в доволі юному віці, щоб в Римі висвятитися на диякона. Після смерті папи Теодора I зайняв престол. То був час, коли розповсюджувалася єресь монофелітів. Мартин був проти неї, а тому після отримання престолу одразу засудив такі бачення. Однак, це сталося без згоди імператора, який підтримував монофелітів. Тому вийшов наказ вбити Мартина. Хворого папу відправили на острів, а потім перевели до в'язниці. Засудили на довічне ув'язнення у Криму, де він і помер.

У Церкві святитель Мартин шанується як просвітитель та борець за правду та справедливість, його життя та діяльність нагадують про важливість віри, принциповості та мужності у захисті віри та боротьбі з єретиками.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна прати речі чоловіка чи дружини.
  • Не варто сперечатися.
  • Не можна полювати на лисицю чи ображати тварину.

Народні прикмети

  • У березі багато соку – осінь буде пізньою.
  • Тепла погода – найближчим часом похолодає.
  • Якщо день сонячний і теплий, то урожай буде великим.
  • Голосно каркають ворони – до неприємної новини.

Пам’ятні події 14 квітня

  • 1611 – на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово «телескоп».
  • 1848 – у Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком;
  • 1852 – при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині – Історичний архів України в Києві).
  • 1863 – у Петербурзі відбулася прем'єра опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»
  • 1865 – у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1871 – у Німеччині заснований парламент – рейхстаг;
  • 1894 – перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.
  • 1894 – у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп.
  • 1912 – найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.
  • 1912 – засновано ФК «Сантус» (Сан-Паулу, Бразилія).
  • 1918 – заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди – декрет Ради народних комісарів на чолі з Леніним.
  • 1929 – ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий.
  • 1930 – на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».
  • 1931 – проголошена Друга Іспанська республіка; короля Альфонсо XIII позбавлено влади.
  • 1970 – на американському пілотованому космічному кораблі «Аполлон-13» сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г'юстоне, у нас проблема!;
  • 1978 – у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
  • 1991 – з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;
  • 2003 – розшифрований людський геном.
  • 2014 – офіційний початок АТО на сході України.
  • 2022 – затонув крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами «Нептун» ВМС України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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