Головна Новини
search button user button menu button

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам можна вийти з укриття

У Києві о 20:57 оголошено повітряну тривогу. Моніторингові публіки повідомляють про загрозу застосування балістичних ракет 9М723, KN-23, С-400. О 21:37 було оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в Х.

Рубіо у Х написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені», – пише генерал.

Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
17 березня, 03:06
Через атаку росіян зайнялась пожежа в багатоповерхівці 22 березня
У Києві дрон поцілив у багатоповерхівку: з'явилось відео влучання (оновлено)
23 березня, 00:30
Тривогу оголосили через появу безпілотників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23 березня, 01:56
В Україні повітряна тривога тривала 22 хвилини
В Україні повітряна тривога тривала 22 хвилини
9 квiтня, 17:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 квiтня, 01:43
У столиці гучно
У Києві працює ППО
10 квiтня, 00:09
У Києві та низці областей тривога тривала пів години
У Києві та низці областей тривога тривала пів години
11 квiтня, 19:15
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Сьогодні, 00:09
У Києві вночі працювала ППО
Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
Вчора, 08:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
25K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
17K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
16K
Внаслідок ракетного удару по Сумах загинув рідний брат архієпископа Московської церкви

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Сьогодні, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Сьогодні, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua