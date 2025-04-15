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СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
Митрополит Антоній (Паканич) давно відомий у колишній УПЦ МП як «сірий кардинал»
фото з відкритих джерел

Обшуки проводяться через нові підозри щодо протизаконної діяльності митрополита Антонія Паканича  

У канцелярії Київської Митрополії МП в Україні за адресою Залізничне шосе, 3 у Києві Служба безпеки України проводить обшуки у керуючого справами цієї юрисдикції митрополита Антонія Паканича в його присутності. Про це повідомляє «Україна православна», інформує «Главком». 

Повідомляється, що обшуки проводяться через нові підозри щодо його протизаконної діяльності, на додаток до тих обвинувачень, які вже розглядаються. Зокрема йдеться про перешкоджання громадам у здійснені законної зміни підпорядкування, зловживання посадовими повноваженнями і введення в оману вірян.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Також повідомляється, що Антоній Паканич є другом проросійського олігарха Вадима Новінського, який був куратором та спонсором МП в Україні, який завжди працював на ліквідацію будь-яких спроб унезалежнення цієї структури від Москви.

Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар’єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімку кар’єру. На сьогодні головний представник кремлівського лобі в МП в Україні. Медіа писали про наявність у нього російського паспорта. Також він перебуває в санкційному списку президента.

Антоній (Паканич) – фактично друга людина в ієрархії Московської церкви в Україні, але перша в числі адептів Москви в цій структурі. У часи предстоятельства митрополита Володимира Драбинко був його секретарем. «Це дамка, яка сидить і жде, коли стане королем», – пояснював стратегію Антонія (Паканича) митрополит Олександр (Драбинко). 

Нагадаємо, у 2023 році митрополит Бориспільський та Броварський Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) засудив представників УПЦ МП, які вимагали розірвати зв’язок із Російською православної церквою. За його словами, розрив із Москвою – це «духовна смерть».  

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Теги: Митрополит Антоній Московська церква в Україні СБУ обшук

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