«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи

Катерина Загорій: Я мрію, щоб українське багатство асоціювалося не з глянцем, а з лікарнею, яку воно врятувало

Катерина Загорій: Багатих в Україні не люблять. Я це знаю не з книжок. Я – одна з них

Катерина Загорій, дружина генерального директора фармацевтичної компанії «Дарниця» Гліба Загорія, написала відвертий пост, у якому закликала українську еліту міняти підходи в суспільстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Катерини Загорій у Facebook.

«Багатих в Україні не люблять. Я це знаю не з книжок. Я – одна з них. Останнім часом я чую ці розмови постійно. Хтось говорить про зростання лівих настроїв. Хтось – про ненависть до багатих як загрозу для стабільності. Але насправді це не ідеологія. Це – реакція. На несправедливість. На історичну памʼять. На те, як поводяться ті, хто має більше», – йдеться у заяві.

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Катерина Загорій підкреслює, що сама належить до цієї групи. Вона – дружина бізнесмена, представниця заможного прошарку, яка мешкає у великому будинку та їздить на дорогій машині. Крім того, активно працює у фармацевтичній галузі, а також займається соціальними ініціативами й благодійністю.

«І я добре розумію, чому ставлення до нас – критичне. Це не примха. Це відповідь. На десятиліття привласнення, закритих ринків, куплених рішень, мовчазної відстороненості у спільній біді. Але багатство більше не означає лише гроші. Сьогодні воно означає: моральну позицію. Залученість. Вплив. І відповідальність», – пише меценатка.

Катерина Загорій, до шлюбу Котенко – українська підприємиця, меценатка та громадська діячка. Співзасновниця сімейного бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation. Директорка Ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» і членкиня наглядових рад низки компаній та установ, зокрема БФ «Таблеточки», сенату Українського католицького університету, фонду патронатної служби «Янголи» та Аспен Інституту Київ. Колишня членкиня Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Загорій зазначає, що війна суттєво змінила сприйняття в суспільстві. Люди більше не зважають на слова, натомість оцінюють конкретні вчинки. За її словами, наявність ресурсів автоматично ставить людину у фокус громадської уваги, а відсутність видимої користі для спільноти викликає закономірне роздратування.

«Я мрію, щоб українське багатство асоціювалося не з глянцем, а з лікарнею, яку воно врятувало. Не з поїздкою на шопінг, а з дронами, які воно оплатило. Не з піаром, а з інфраструктурою, яка залишиться після. Не з винятками, а з прикладом. Ми, багаті, маємо перестати оборонятись і почати творити. Не з почуття провини. А з відчуття причетності», – наголосила Загорій.

Політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому» звернув увагу на проблему: за його словами, найзаможніші та найвпливовіші українці, як правило, не воюють. Він також вказав, що серед попзірок та відомих політиків практично немає тих, хто пішов би на фронт, щоб стати прикладом для інших.

«У нас ті, хто нібито пішли, продовжують депутатство. Зі списку топ-100 Forbеs ніхто не воює, хоча їхні підприємства мають директорів і бронювання на директорів. Практично усі топ-підприємства мають такі бронювання. Я бачив листи МХП, у ТЦК мені показували. Пишуть: знаєте, МХП – критично важливе підприємство, тому забронюйте того, забронюйте цього і так далі. Тобто виявляється, що у нас важливіше працювати трактористами, на думку МХП, ніж в полях воювати з росіянами», – сказав Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому».

Військовий підсумував: «Верхівка держави принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства».