Трамп відкликав у екс-директора ЦРУ доступ до секретної інформації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан

Бреннан є нині одним із найжорсткіших критиків президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп відкликав дозвіл на доступ до секретної інформації у колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана, який неодноразово виступав із критикою на адресу Трампа.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому

Як заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, Трамп пояснив своє рішення тим, що Бреннан нібито зловживав своїм доступом і «сіяв хаос» навколо його адміністрації.

Сандерс зазначила, що президент США також має намір відкликати дозвіл на доступ до секретної інформації ще у кількох чиновників. Серед них – колишній директор ЦРУ Майкл Гейден, колишній голова ФБР Джеймс Комі, колишній радник із національної безпеки Сьюзан Райс і екс-голова Національної розвідки Джеймс Клеппер.

Джон Бреннан очолював ЦРУ від 2013 до 2017 року. Він неодноразово виступав з критикою на адресу Трампа, коментуючи в своєму Twitter більшість заяв президента. Зокрема, колишній голова ЦРУ заявляв, що Трамп діє за вказівкою Путіна, а в своєму останньому твіті він написав, що Трамп «не в змозі відповідати мінімальним стандартам порядності, ввічливості та чесності».