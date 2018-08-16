  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп відкликав у екс-директора ЦРУ доступ до секретної інформації

    • Розсилка
    <span>Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан</span> - Трамп відкликав у екс-директора ЦРУ доступ до секретної інформації
    Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан

    Бреннан є нині одним із найжорсткіших критиків президента США Дональда Трампа

    Президент США Дональд Трамп відкликав дозвіл на доступ до секретної інформації у колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана, який неодноразово виступав із критикою на адресу Трампа.

    Про це повідомляє прес-служба Білого дому

    Як заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, Трамп пояснив своє рішення тим, що Бреннан нібито зловживав своїм доступом і «сіяв хаос» навколо його адміністрації.

    Сандерс зазначила, що президент США також має намір відкликати дозвіл на доступ до секретної інформації ще у кількох чиновників. Серед них – колишній директор ЦРУ Майкл Гейден, колишній голова ФБР Джеймс Комі, колишній радник із національної безпеки Сьюзан Райс і екс-голова Національної розвідки Джеймс Клеппер.

    Джон Бреннан очолював ЦРУ від 2013 до 2017 року. Він неодноразово виступав з критикою на адресу Трампа, коментуючи в своєму Twitter більшість заяв президента. Зокрема, колишній голова ЦРУ заявляв, що Трамп діє за вказівкою Путіна, а в своєму останньому твіті він написав, що Трамп «не в змозі відповідати мінімальним стандартам порядності, ввічливості та чесності».

    США ЦРУ президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ