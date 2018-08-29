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    Трамп відмовився від значного скорочення допомоги закордонним державам

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп відмовився від значного скорочення допомоги закордонним державам
    Президент США Дональд Трамп

    Білому дому довелося відмовитися від урізання допомоги з-за позиції Конгресу

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від планів різкого зменшення програми допомоги закордонним державам з-за позиції Конгресу.

    Про це повідомило джерело в Білому домі, передає Reuters.

    Співрозмовник агентства розповів, що 16 серпня Білий дім попросив Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку надати всю інформацію щодо можливих заходів для різкого скорочення іноземної допомоги.

    Як зазначає видання, з початку свого президентського терміну Трамп керувався принципом "Америка в першу чергу" і його адміністрація неодноразово наполягала на скорочення допомоги, що надається іноземним державам.

    Адміністрації Трампа довелося відмовитися від своїх планів з урізування фінансування з-за Конгресу, в якому не згодні з ними.

    Дональд Трамп фінансування президент
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