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    Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів»

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів»
    Президент США Дональд Трамп

    Характерним для «Гри престолів» шрифтом на фото Трампа написано «Гру закінчено»

    Президент США Дональд Трамп після прес-конференції генпрокурора Вільяма Барра про підсумки «російського розслідування» опублікував картинку в стилі серіалу «Гра престолів» з підписом «Гру закінчено».

     У своєму офіційному Twitter президент розмістив картинку в стилі популярного серіалу, на якій він спиною до глядача стоїть перед хмарою туману.

    Характерним для «Гри престолів» шрифтом  написано «Гру закінчено». Зверху додано: «Для ненависників і лівих радикальних демократів. Ніякої змови. Ніякого перешкоджання правосуддю».

    Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

    Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

    Росія Генпрокурор США вибори Дональд Трамп розслідування президент
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