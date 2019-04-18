Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів»



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Президент США Дональд Трамп

Характерним для «Гри престолів» шрифтом на фото Трампа написано «Гру закінчено»

Президент США Дональд Трамп після прес-конференції генпрокурора Вільяма Барра про підсумки «російського розслідування» опублікував картинку в стилі серіалу «Гра престолів» з підписом «Гру закінчено».

У своєму офіційному Twitter президент розмістив картинку в стилі популярного серіалу, на якій він спиною до глядача стоїть перед хмарою туману.

Характерним для «Гри престолів» шрифтом написано «Гру закінчено». Зверху додано: «Для ненависників і лівих радикальних демократів. Ніякої змови. Ніякого перешкоджання правосуддю».

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.