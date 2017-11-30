Трамп вимагає від республіканців припинити розслідування щодо Росії

Прохання резидента США назвали недоречним втручанням

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав республіканців Сенату, включаючи голову комітету, припинити розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в 2016 році. Про це повідомляє New York Times. У виданні зазначають, що запити Трампа були дуже незвичайним втручанням президента в законодавче розслідування, що стосується його сім'ї



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Дональд Трамп

Прохання резидента США назвали недоречним втручанням

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав республіканців Сенату, включаючи голову комітету, припинити розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в 2016 році. Про це повідомляє New York Times.

У виданні зазначають, що запити Трампа були дуже незвичайним втручанням президента в законодавче розслідування, що стосується його сім'ї та близьких помічників. Він також вимагав від сенатора Мітча Макконнела, лідера республіканців, і сенатора Роя Бланта, члена комітету розвідки, швидко припинити розслідування.

При цьому сенатор Річард Бар, голова комітету, заявив, що Трамп хоче, щоб розслідування добігло кінця.

«Це було щось на кшталт: «Сподіваюся, ви зможете зробити це якомога швидше», - розповів Бар.

Крім того, Бар пообіцяв Трампу, що «коли опитають всіх, з ким треба поговорити, то закінчимо».

Сенатор-демократ Дайан Фейнстейн, колишня голови комітету з розвідки, заявила, що прохання Трампа були «недоречними» і є порушенням принципу поділу влади.

«Це тиск», - підкреслила Фейнштейн.

У свою чергу прес-секретар Білого дому Раджив Шах заявив, що "президент не намагався вплинути на розслідування, але вважає, що доказів змови немає, і ці дослідження повинні прийти до справедливого і відповідного завершення".