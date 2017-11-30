Трамп вимагає від республіканців припинити розслідування щодо Росії
- Сьогодні, 08:47
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Прохання резидента США назвали недоречним втручанням
Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав республіканців Сенату, включаючи голову комітету, припинити розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в 2016 році. Про це повідомляє New York Times.
У виданні зазначають, що запити Трампа були дуже незвичайним втручанням президента в законодавче розслідування, що стосується його сім'ї та близьких помічників. Він також вимагав від сенатора Мітча Макконнела, лідера республіканців, і сенатора Роя Бланта, члена комітету розвідки, швидко припинити розслідування.
При цьому сенатор Річард Бар, голова комітету, заявив, що Трамп хоче, щоб розслідування добігло кінця.
«Це було щось на кшталт: «Сподіваюся, ви зможете зробити це якомога швидше», - розповів Бар.
Крім того, Бар пообіцяв Трампу, що «коли опитають всіх, з ким треба поговорити, то закінчимо».
Сенатор-демократ Дайан Фейнстейн, колишня голови комітету з розвідки, заявила, що прохання Трампа були «недоречними» і є порушенням принципу поділу влади.
«Це тиск», - підкреслила Фейнштейн.
У свою чергу прес-секретар Білого дому Раджив Шах заявив, що "президент не намагався вплинути на розслідування, але вважає, що доказів змови немає, і ці дослідження повинні прийти до справедливого і відповідного завершення".