Трамп виступив за вихід США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю
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Президент попросить Сенат відмовитися від ратифікації пакту, підписаного його попередником Бараком Обамою
Президент США Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки вийти з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який Вашингтон підписав, але ще не ратифікував в Конгресі.
Про це глава Білого дому сказав в п'ятницю на щорічних зборах Національної стрілецької асоціації (NRA) в Індіанаполісі, повідомляє «Голос Америки» .
«Президент повідомив, що він попросить Сенат відмовитися від ратифікації пакту, підписаного його попередником Бараком Обамою», - йдеться у повідомленні.
Водночас наголошується, що нинішній глава Білого дому має намір зупинити процес ратифікації договору законодавцями.
«Ми відкликаємо наш підпис. Я підпишу послання з проханням до Сенату припинити процес ратифікації угоди», - заявив Трамп.
Національна стрілецька асоціація спочатку виступала проти участі США в договорі. У NRA побоюються, що ратифікація угоди призведе до порушення права американців на вільне носіння зброї.
Міжнародний договір про торгівлю зброєю був прийнятий Генасамблеєю ООН в квітні 2013 року. Зараз угода ратифікована владою 101 країни. Ще 29 держав, включаючи США, підписали договір, але поки його не ратифікували. Проти виступили тільки три держави - Іран, КНДР і Сирія.
Договір обмежує торгівлю зброєю в усьому світі і покликаний запобігти незаконному обігу зброї. Документ обмежує експорт різних видів зброї, включаючи ту, яку потенційно можуть використовувати під час здійснення військових злочинів, терактів і злочинів проти людяності.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче укласти великий ядерний договір з Китаєм і РФ.