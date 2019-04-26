Трамп виступив за вихід США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю



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Президент США Дональд Трамп

Президент попросить Сенат відмовитися від ратифікації пакту, підписаного його попередником Бараком Обамою

Президент США Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки вийти з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який Вашингтон підписав, але ще не ратифікував в Конгресі.

Про це глава Білого дому сказав в п'ятницю на щорічних зборах Національної стрілецької асоціації (NRA) в Індіанаполісі, повідомляє «Голос Америки» .

«Президент повідомив, що він попросить Сенат відмовитися від ратифікації пакту, підписаного його попередником Бараком Обамою», - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що нинішній глава Білого дому має намір зупинити процес ратифікації договору законодавцями.

«Ми відкликаємо наш підпис. Я підпишу послання з проханням до Сенату припинити процес ратифікації угоди», - заявив Трамп.

Національна стрілецька асоціація спочатку виступала проти участі США в договорі. У NRA побоюються, що ратифікація угоди призведе до порушення права американців на вільне носіння зброї.

Міжнародний договір про торгівлю зброєю був прийнятий Генасамблеєю ООН в квітні 2013 року. Зараз угода ратифікована владою 101 країни. Ще 29 держав, включаючи США, підписали договір, але поки його не ратифікували. Проти виступили тільки три держави - Іран, КНДР і Сирія.

Договір обмежує торгівлю зброєю в усьому світі і покликаний запобігти незаконному обігу зброї. Документ обмежує експорт різних видів зброї, включаючи ту, яку потенційно можуть використовувати під час здійснення військових злочинів, терактів і злочинів проти людяності.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче укласти великий ядерний договір з Китаєм і РФ.