Трамп хоче укласти великий ядерний договір з Китаєм і РФ - ЗМІ
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Представники адміністрації вважають, що мета такої угоди - підвищити глобальну безпеку
Президент США Дональд Трамп натякнув публічно, що планує укласти «грандіозну» ядерну угоду з Росією і Китаєм, яка може стати для нього «знаковим досягненням» у зовнішній політиці.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.
«Президент чітко дав зрозуміти, що він вважає, що контроль над озброєннями повинен включати Росію і Китай і має включати всю зброю, всі боєголовки, всі ракети», - сказав представник Білого дому.
Телеканал зазначає, що дана ініціатива знаходиться на ранній стадії, коли чиновники тільки готують варіанти виконання доручення Трампа.
Представники адміністрації вважають, що мета такої угоди - підвищити глобальну безпеку та здійснити контроль над ядерним озброєнням.