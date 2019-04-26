Трамп хоче укласти великий ядерний договір з Китаєм і РФ - ЗМІ



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Президент США Дональд Трамп

Представники адміністрації вважають, що мета такої угоди - підвищити глобальну безпеку

Президент США Дональд Трамп натякнув публічно, що планує укласти «грандіозну» ядерну угоду з Росією і Китаєм, яка може стати для нього «знаковим досягненням» у зовнішній політиці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

«Президент чітко дав зрозуміти, що він вважає, що контроль над озброєннями повинен включати Росію і Китай і має включати всю зброю, всі боєголовки, всі ракети», - сказав представник Білого дому.

Телеканал зазначає, що дана ініціатива знаходиться на ранній стадії, коли чиновники тільки готують варіанти виконання доручення Трампа.

Представники адміністрації вважають, що мета такої угоди - підвищити глобальну безпеку та здійснити контроль над ядерним озброєнням.

Однак поки не зрозуміло, чи будуть у цієї ідеї якісь результати і чи встигне команда Трампа її реалізувати до закінчення свого президентського терміну, оскільки до наступних виборів глави держави в США залишається менше двох років.