Американський комік підколов Трампа за жадібність і любов до жінок



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Комік підколов президента США за його походеньки

Прізвище україно-американського бізнесмена Павла Фукса прозвучало у комедійній програмі у зв'язку із зірваною угодою з Трампом

Американський комік Стівен Кольберт у своєму шоу вирішив обіграти любов президента США Дональда Трампа до жінок і прізвище україно-російського бізнесмена Павла Фукса.

Так, у своїй передачі він зауважив, що «дарма Трамп не взяв $10 млн від Фукса, бо завше він платить за секс (англ. Fuks – fucks, - гра слів).

Зокрема, йдеться про те, що президент США Дональд Трамп в 2006 році запросив $20 млн за дозвіл дати назву Trump Tower хмарочосу, про будівництво якого в Москві він тоді вів переговори з засновником девелоперської компанії MosCityGroup, російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом. Про це Фукс розказав в інтерв’ю Bloomberg. Так, за словами бізнесмена, в 2005 і 2006 роках він обговорював проект з Трампом в ході зустрічей в Нью-Йорку і у Флориді.

Фукс пропонував Трампу виплатити за назву хмарочоса $10 млн в розстрочку, однак майбутній глава Білого дому наполягав на одноразовій виплату в двічі більшому розмірі: $20 млн. «Він заявив, що $20 млн - це ніщо, - згадував Фукс. - Я сказав: «Ні, це великі гроші». Ми не змогли домовитися».