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    Трамп запросив на гольф сенатора, який повернувся з Москви

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    <span>Президент США Дональд Трамп</span> - Трамп запросив на гольф сенатора, який повернувся з Москви
    Президент США Дональд Трамп

    ЗМІ пишуть, що Пол попросить Трампа зняти санкції з ряду російських чиновників

    Президент США Дональд Трамп запросив на партію в гольф сенатора-республіканця Ренда Пола, який нещодавно повернувся з Росії.

    Про це повідомляє The Hill з посиланням на прес-службу Білого дому.

    «Президент зіграв коротку партію в гольф з сенатором Рендом Полом, якого президент любить і з яким із задоволенням проводить час», - заявили представники американського президента.

    Разом з тим видання зазначає, що на початку серпня сенатор літав до Москви, де зустрівся з головою комітету Ради Федерації у закордонних справах Росії Костянтином Косачовим.

    Як зазначає The Hill, очікується, що Пол попросить Трампа зняти санкції з ряду російських чиновників для того, щоб вони могли приїхати з офіційним візитом до Сполучених Штатів в поточному році.

    Крім того журналісти додають, що сенатор є однодумцем Трампа щодо Росії.

    Нагадаємо, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

    Росія ЗМІ США санкції Дональд Трамп президент
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