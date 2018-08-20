Трамп запросив на гольф сенатора, який повернувся з Москви



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Президент США Дональд Трамп

ЗМІ пишуть, що Пол попросить Трампа зняти санкції з ряду російських чиновників

Президент США Дональд Трамп запросив на партію в гольф сенатора-республіканця Ренда Пола, який нещодавно повернувся з Росії.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на прес-службу Білого дому.

«Президент зіграв коротку партію в гольф з сенатором Рендом Полом, якого президент любить і з яким із задоволенням проводить час», - заявили представники американського президента.

Разом з тим видання зазначає, що на початку серпня сенатор літав до Москви, де зустрівся з головою комітету Ради Федерації у закордонних справах Росії Костянтином Косачовим.

Як зазначає The Hill, очікується, що Пол попросить Трампа зняти санкції з ряду російських чиновників для того, щоб вони могли приїхати з офіційним візитом до Сполучених Штатів в поточному році.

Крім того журналісти додають, що сенатор є однодумцем Трампа щодо Росії.

Нагадаємо, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.