Вибори президента США: мільярдер Майкл Блумберг вступив у передвиборну гонку



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Майкл Блумберг візьме участь в президентських виборах в США, які пройдуть в 2020 році

Блумберг братиме участь в праймеріз в Алабамі 3 березня 2020 року

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг зареєструвався кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

Уточнюється, що Блумберг братиме участь в праймеріз в Алабамі 3 березня 2020 року.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що Блумберга турбує нездатність нинішніх кандидатів у президенти перешкодити переобранню Дональда Трампа.

Раніше радник колишнього мера Ховарда Вольфсон заявив, що Блумберг може балотуватися на президентський пост через загрозу переобрання нинішнього президента США Дональда Трампа.

«Ми повинні зробити так, щоб Трамп програв», - заявив Вольфсон.

Він додав, що у Блумберга викликає занепокоєння нездатність нинішніх кандидатів у президенти здійснити це.