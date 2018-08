Трамп знову розкритикував «фейкові ЗМІ», назвавши їх «партією опозиції»

Трамп заявив, що ЗМІ «проштовхують політичний порядок денний»

Після виходу статей проти нападок на ЗМІ в понад 350 американських виданнях президент США Дональд Трамп знову розкритикував медіа, які, на його думки, розповсюджують «фейки».

У своєму Twitter глава Білого дому назвав такі ЗМІ «партією опозиції».

«ЗМІ, що публікують фейкові новини — це партія опозиції. Це дуже погано для нашої великої країни… Але ми перемагаємо!», — наголосив Трамп.

Пізніше він додав, що часто ЗМІ «проштовхують політичний порядок денний або намагаються завдати людям болю».

«Немає нічого, що я хотів би отримати більше для нашої країни, ніж справжня свобода преси. Справа в тому, що преса вільна писати і говорити все, що вона хоче, але багато з того, що вона говорить — це фейкові новини», — написав Трамп.

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!