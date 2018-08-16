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    Трамп знову розкритикував «фейкові ЗМІ», назвавши їх «партією опозиції»

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    Дональд Трамп - Трамп знову розкритикував «фейкові ЗМІ», назвавши їх «партією опозиції»
    Дональд Трамп

    Трамп заявив, що ЗМІ «проштовхують політичний порядок денний»

    Після виходу статей проти нападок на ЗМІ в понад 350 американських виданнях президент США Дональд Трамп знову розкритикував медіа, які, на його думки, розповсюджують «фейки».

    У своєму Twitter глава Білого дому назвав такі ЗМІ «партією опозиції».

    «ЗМІ, що публікують фейкові новини — це партія опозиції. Це дуже погано для нашої великої країни… Але ми перемагаємо!», — наголосив Трамп.

    Пізніше він додав, що часто ЗМІ «проштовхують політичний порядок денний або намагаються завдати людям болю».

    «Немає нічого, що я хотів би отримати більше для нашої країни, ніж справжня свобода преси. Справа в тому, що преса вільна писати і говорити все, що вона хоче, але багато з того, що вона говорить — це фейкові новини», — написав Трамп.

    Нагадаємо, 16 серпня понад 350 американських видань опублікували редакційні матеріали, в яких засудили нападки Трампа на ЗМІ.

    У лютому 2017 року, Трамп назвав найбільші в країні засоби масової інформації — The New York Times, NBC, ABC, CBS і CNN — ворогами американського народу.

    ЗМІ США Twitter
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