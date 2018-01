Трампа розкритикують у Сенаті за використання «слів Сталіна»

Сенатор вважає нападки президента США на ЗМІ необґрунтованими і безпрецедентними

Сенатор Джеф Флейк має намір виступити на засіданні Сенату США з критикою на адресу президента Дональда Трампа через використання ним словосполучення «ворог народу».

Про це повідомляє NBC News, в розпорядженні якої опинилися витяги з промови Флейка.

«Пане президенте, це свідчить про стан нашої демократії, коли наш власний президент використовує ці ганебні слова, вимовлені Йосипом Сталіним для позначення своїх ворогів», — йдеться в тексті промови.

Сенатор вважає такі висловлювання «ганебними» і «поганими», а також такими, які можуть стати «джерелом великої ганьби».

Видання вказує, що Флейк вирішив виголосити цю промову після того, як Трамп оголосив про проведення 17 січня The Fake News Awards - премії, яка буде вручатися «найбільш корумпованим і упередженим з головних ЗМІ».

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!