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    Трампа розкритикують у Сенаті за використання «слів Сталіна»

    Сенатор вважає нападки президента США на ЗМІ необґрунтованими і безпрецедентними
    Сенатор Джеф Флейк має намір виступити на засіданні Сенату США з критикою на адресу президента Дональда Трампа через використання ним словосполучення «ворог народу». Про це повідомляє NBC News, в розпорядженні якої опинилися витяги з промови Флейка. «Пане президенте, це свідчить про стан нашої демократії, коли наш власний
    • Сьогодні, 07:49
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Сенатор вважає нападки президента США на ЗМІ необґрунтованими і безпрецедентними

    Сенатор Джеф Флейк має намір виступити на засіданні Сенату США з критикою на адресу президента Дональда Трампа через використання ним словосполучення «ворог народу».

    Про це повідомляє NBC News, в розпорядженні якої опинилися витяги з промови Флейка.

    «Пане президенте, це свідчить про стан нашої демократії, коли наш власний президент використовує ці ганебні слова, вимовлені Йосипом Сталіним для позначення своїх ворогів», — йдеться в тексті промови.

    Сенатор вважає такі висловлювання «ганебними» і «поганими», а також такими, які можуть стати «джерелом великої ганьби».

    Видання вказує, що Флейк вирішив виголосити цю промову після того, як Трамп оголосив про проведення 17 січня The Fake News Awards - премії, яка буде вручатися «найбільш корумпованим і упередженим з головних ЗМІ».

    Сенатор вважає нападки президента США на ЗМІ необґрунтованими і безпрецедентними.

    Раніше повідомлялося, що Трамп призначив на 17 січня присудження премій «самим безчесним і продажним ЗМІ року».

    Нагадаємо, Трамп побажав «друзям, ворогам і брехливим ЗМІ» щасливого Нового року.

    У листопада 2017 року американський президент заявив, що «брехливі ЗМІ» в США вийшли з-під контролю і завдають шкоди репутації країни.

    До слова, за версією британського тлумачного словника «Collins» фразою 2017 року стала комбінація слів, яку часто вживає Трамп, «fake news» - «фейкові», неправдиві новини.

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