Transparency International: Україна за рік втратила шість позицій у рейтингу сприйняття корупції



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Позиція України в Індексу сприйняття корупції погіршилася протягом року

Україна повернулась в рейтингу до позиції 2017 року, її сусідами є Киргизстан, Азербайджан та Джибуті

Організація Transparency International оприлюднила щорічний рейтинг індексу сприйняття корупції за 2019 рік. Україна отримала в ньому 30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180. Таким чином, позиція України погіршилась – у рейтингу за 2018 рік вона посідала 120 місце.

Як повідомляється на сайті Transparency International, Україна повернулась до показників 2017 року. Її сусідами в рейтингу є Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Оцінка України, як повідомляється, сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне зростання, три нульову динаміку, а три — зниження.

Водночас в організації зазначають, що як і інші рейтинги, «Індекс» може досить повільно відображати фактичні зміни по країні. Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Серед сусідів лідерські позиції посідають Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце.

Цього року спостерігається зниження індексу у Румунії (мінус 3 бали), Угорщини (на 2 бали) та Молдови (на 1 бал).

Лідери рейтингу суттєво не змінилися. На першому місці — Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів.

У кінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни — Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

У порівнянні з попереднім роком найбільше балів (+7) додала Вірменія (всього 42), де після революції 2018 року уряд просуває антикорупційну політику.