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    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)

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    Мережа рясніє смішними фотожабами на Авакова - Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Мережа рясніє смішними фотожабами на Авакова
    Фото з відкритих мереж

    Подія викликала неабиякий резонанс у мережі та шквал фотожаб, де Аваков постає в різних іпостасях

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку. Ця подія викликала неабиякий резонанс у мережі та шквал фотожаб, де Аваков постає в різних іпостасях.

    Нагадаємо, що в пресслужбі МВС оприлюднили заяву Авакова. «Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!», – повідомив Аваков.

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    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)
    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)

    За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

    Раніше ЗМІ писали, що восени уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який обіймає цю посаду ще з 2014 року і пережив уже дві відставки уряду лише за Зеленського.

    Зазначимо, у травні ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що «уже йде дискусія, хто замінить Авакова». Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова. На питання, чи називаються вже конкретні імена на заміну міністру, ексгенпрокурор відповів ствердно.

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    Теги: МВС Арсен Аваков відставка
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    Відставку Авакова дотепно висміяли у мережі (фото)