Можливий наступник Авакова хвалив дисертацію Киви

Монастирський підписав нардепові від «ОПЗЖ» довідку про практичне застосування його наукової дисертації

Народний депутат від «Слуги народу», очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

«Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І.В., викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності», – йдеться у тексті документа.

У Комітеті зауважили «розробку і чіткий опис особливостей структурної побудови механізмів впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності у сучасній Україні».

Раніше Денис Монастирський прокоментував своє можливе призначення міністром внутрішніх справ після відставки Арсена Авакова.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії «ОПЗЖ» Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління.