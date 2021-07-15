  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Аваков пішов. Рада звільнила міністра внутрішніх справ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Крісло очільника МВС Арсен Аваков займав із 2014 року - Аваков пішов. Рада звільнила міністра внутрішніх справ
    Крісло очільника МВС Арсен Аваков займав із 2014 року
    Фото: РБК-Україна

    Міністром внутрішніх справ Аваков працював у чотирьох урядах

    Верховна Рада підтримала звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він очолював МВС із 27 лютого 2014 року.

    За звільнення Авакова проголосував 291 парламентар.

    У вівторок Аваков подав у відставку, а в четвер народні депутати її підтримали.

    Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту – це означає, що остаточне рішення мали ухвалити парламентарі.

    Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

    Ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

    Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

    Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

    Аарсен Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) і Дениса Шмигаля (2020-2021).

    Читайте також:
    Теги: МВС Верховна Рада Арсен Аваков депутат відставка парламент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аваков пішов. Рада звільнила міністра внутрішніх справ