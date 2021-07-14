Заступник Авакова прокоментував кандидатуру Монастирського на пост міністра

Геращенко згідно із законодавством піде у відставку, але чи продовжить він працювати в структурі МВС буде залежати від рішення майбутнього міністра внутрішніх справ

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що запропонована президентом кандидатура керівника парламентського комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на пост нового глави МВС є найкращим варіантом. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Він високоінтелектуальний, грамотний, підготовлений чоловік, працює вже два роки керівником комітету з питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів нашої країни. Можу сказати, що він роззважлива розумна людина», – сказав Геращенко.

За словами Геращенка, йому невідомо, чи буде звіт Авакова в парламенті в четвер перед голосуванням про його відставку.

«На сьогоднішній день законодавство не передбачає обов'язкової звітності міністра, якщо він йде у відставку за власним бажанням», - пояснив він.

Говорячи про свою кар'єру, Геращенко пояснив, що згідно із законодавством піде у відставку, але чи продовжить він працювати в структурі МВС буде залежати від рішення майбутнього міністра внутрішніх справ.

«Якщо я буду потрібен країні, я буду захищати Україну далі», - резюмував заступник Авакова.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.