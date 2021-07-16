«Хочу дуже сильно довіряти»: Зеленський представив Монастирського колективу МВС

На представленні нового глави МВС були Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та сам міністр Денис Монастирський

Президент привітав Дениса Монастирського «з цією важливою довірою»

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського колективу МВС. Захід наживо транслювався МВС у Facebook.

«Хочу привітати Дениса Анатолійовича з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром... Ми небагато часу знаємо один одного, працюємо два роки», – заявив глава держави.

Він також наголосив, що важливо, аби керівництво держави довіряло міністрам і насамперед керівництву правоохоронних органів.

«Тому що я просто як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронним органам і хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів», – додав Зеленський.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.