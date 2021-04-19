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    Половина дорослих американців отримали вакцину від Covid

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    Половина дорослих американців отримали вакцину від Covid

    50,4% осіб старших 18 років в США отримали принаймні одне щеплення від Covid-19

    В США принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримала вже половина дорослого населення. Це майже 130 млн людей. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американські Центри з контролю і профілактики захворювань

    Так, 50,4% осіб старших 18 років в США отримали принаймні одне щеплення від Covid-19. З них майже 84 мільйони осіб - близько 32,5% населення, вважаються повністю вакцинованими.

    Нагадаємо, федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

    Раніше повідомлялось, що в Ізраїлі почали закривати відділення лікарень, призначені для лікування хворих на коронавірус. Це пов'язано з тим, що хворих на коронавірус в Ізраїлі майже немає взагалі.

    Теги: США щеплення населення коронавірус
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