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    Ізраїльські лікарі вакцинували від коронавірусу половину населення

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    В Ізраїлі залишається 40445 активних випадків інфікування&nbsp;Covid-19 - Ізраїльські лікарі вакцинували від коронавірусу половину населення

    В Ізраїлі залишається 40445 активних випадків інфікування Covid-19

    Кількість людей, які отримали щеплення від Covid-19 досягла 4649709

    Близько половини населення Ізраїлю отримало щеплення від Covid-19 однією із затверджених у країні вакцин.

    Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Сіньхуа.

    «Кількість людей, які отримали щеплення від Covid-19 в Ізраїлі досягла 4649709. Таким чином, від початку кампанії вакцинування 20 грудня 2020 року, Ізраїль вакцинував близько 50% свого населення, чисельність якого становить 9,3 млн», – йдеться у матеріалі

    Зазначається, що наразі в Ізраїлі залишається 40445 активних випадків інфікування Covid-19, а загалом від початку пандемії підтвердили у 769971 ізраїльтянина. За добу кількість смертей зросла до 5694, а кількість хворих у важкому стані зменшилася до 738.

    Нагадаємо, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 25 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8003 людей. Також 4244 пацієнтів одужали, а 146 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 2762 людей. Від початку пандемії українські медики виявили 1333844 випадків коронавірусного захворювання. З них 1163555 пацієнтів одужали, а 25742 – померли від ускладнень Covid-19.

    Здійснено тестувань за добу – 78264 (зокрема методом ПЛР – 36809, методом ІФА – 16271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

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    Теги: Ізраїль щеплення населення коронавірус
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