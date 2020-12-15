Приклад соціальної відповідальності. Глава Pfizer відмовився робити щеплення без черги

Альберт Бурла: Не бачу потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше

Альберт Бурла: Не бачу потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше

Альберт Бурла: Не бачу потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше

Він підкреслив, що «ніхто з керівників і членів ради директорів не «влазитиме без черги» у програму вакцинації

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла ще не робив щеплення від Covid-19 своєї компанії. Він та інші топ-менеджери компанії не хочуть «влазити без черги» в великомасштабну програму вакцинації, яку днями запустила американська влада, пише CNBC.

Вакцина, яку розробила компанія в партнерстві з німецькою BioNTech, є першою дозволеною в США вакциною для запобігання Covid-19.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило вакцину для використання людям від 16 років і старше. Центри з контролю і профілактики захворювань в офіційно рекомендували її використання.

Однак доступні лише обмежені дози – тому центри рекомендували державі вакцинувати насамперед медичних працівників та мешканців будинків для літніх людей.

Хоча компанія Бурла й розробила вакцину, він сам не є медичним працівником. Очільник компанії повідомив, що йому 59 років і в нього відносно добре здоров'я. Він не бачить потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше.

Водночас Бурла переконаний, що власне щеплення перед камерою допомогло б громадськості активніше вакцинуватися. Але він підкреслив, що «ніхто з керівників і членів ради директорів не «влазитиме без черги».

Бурла також закликав американців «довіряти науці» та проходити вакцинацію у залежності від їхнього віку та роду занять.

Нагадаємо, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.