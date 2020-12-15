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    Приклад соціальної відповідальності. Глава Pfizer відмовився робити щеплення без черги

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    <span id="docs-internal-guid-0f94b9aa-7fff-858d-5913-1a912d8be512"><span>Альберт Бурла: Не бачу потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше</span></span> - Приклад соціальної відповідальності. Глава Pfizer відмовився робити щеплення без черги
    Альберт Бурла: Не бачу потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше
    Фото з відкритих джерел

    Він підкреслив, що «ніхто з керівників і членів ради директорів не «влазитиме без черги» у програму вакцинації

    Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла ще не робив щеплення від Covid-19 своєї компанії. Він та інші топ-менеджери компанії не хочуть «влазити без черги» в великомасштабну програму вакцинації, яку днями запустила американська влада, пише CNBC.

    Вакцина, яку розробила компанія в партнерстві з німецькою BioNTech, є першою дозволеною в США вакциною для запобігання Covid-19.

    Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило вакцину для використання людям від 16 років і старше. Центри з контролю і профілактики захворювань в офіційно рекомендували її використання.

    Однак доступні лише  обмежені дози – тому центри рекомендували державі вакцинувати насамперед медичних працівників та мешканців будинків для літніх людей.

    Хоча компанія Бурла й розробила вакцину, він сам не є медичним працівником. Очільник компанії повідомив, що йому 59 років і в нього відносно добре здоров'я. Він не бачить потреби вакцинуватися першим, адже є люди, які потребують вакцини більше.

    Водночас Бурла переконаний, що власне щеплення перед камерою допомогло б громадськості активніше вакцинуватися. Але він підкреслив, що «ніхто з керівників і членів ради директорів не «влазитиме без черги».

    Бурла також закликав американців «довіряти науці» та проходити вакцинацію у залежності від їхнього віку та роду занять.

    Нагадаємо, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Нагадаємо, що США також схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer. У понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації.Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    Згодом вакцину Pfizer і BioNTech від Covid-19 схвалив Сінгапур


    Теги: США щеплення коронавірус
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