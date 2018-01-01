Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі

Всі водії були тверезі

У Варшаві (Польща) в понеділок, 29 січня, зіткнулися три трамваї, в результаті аварії постраждали 11 людей. Про це повідомляє видання TVN Warszawa з посиланням на інформацію поліції. Зазначається, що трамваї зіткнулися на вулиці Греекка. «Одинадцять людей отримали поранення після зіткнення трьох трамваїв у Варшаві; вісім чоловік



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Всі водії були тверезі

У Варшаві (Польща) в понеділок, 29 січня, зіткнулися три трамваї, в результаті аварії постраждали 11 людей. Про це повідомляє видання TVN Warszawa з посиланням на інформацію поліції.

Зазначається, що трамваї зіткнулися на вулиці Греекка.

«Одинадцять людей отримали поранення після зіткнення трьох трамваїв у Варшаві; вісім чоловік відправилися в лікарню, трьом допомогли на місці», - повідомили правоохоронці.

Відзначається, що всі водії були тверезими. Перший трамвай зупинився перед зупинкою, а інший позаду нього, після чого третій в'їхав в нього.

Нагадаємо, 12 січня в Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу.