Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі
- Сьогодні, 14:09
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Всі водії були тверезі
У Варшаві (Польща) в понеділок, 29 січня, зіткнулися три трамваї, в результаті аварії постраждали 11 людей. Про це повідомляє видання TVN Warszawa з посиланням на інформацію поліції.
Зазначається, що трамваї зіткнулися на вулиці Греекка.
«Одинадцять людей отримали поранення після зіткнення трьох трамваїв у Варшаві; вісім чоловік відправилися в лікарню, трьом допомогли на місці», - повідомили правоохоронці.
Відзначається, що всі водії були тверезими. Перший трамвай зупинився перед зупинкою, а інший позаду нього, після чого третій в'їхав в нього.
Нагадаємо, 12 січня в Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу.