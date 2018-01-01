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    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі

    Всі водії були тверезі
    У Варшаві (Польща) в понеділок, 29 січня, зіткнулися три трамваї, в результаті аварії постраждали 11 людей. Про це повідомляє видання TVN Warszawa з посиланням на інформацію поліції. Зазначається, що трамваї зіткнулися на вулиці Греекка. «Одинадцять людей отримали поранення після зіткнення трьох трамваїв у Варшаві; вісім чоловік
    • Сьогодні, 14:09
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    Всі водії були тверезі

    У Варшаві (Польща) в понеділок, 29 січня, зіткнулися три трамваї, в результаті аварії постраждали 11 людей. Про це повідомляє видання TVN Warszawa з посиланням на інформацію поліції.

    Зазначається, що трамваї зіткнулися на вулиці Греекка.

    «Одинадцять людей отримали поранення після зіткнення трьох трамваїв у Варшаві; вісім чоловік відправилися в лікарню, трьом допомогли на місці», - повідомили правоохоронці.

    Відзначається, що всі водії були тверезими. Перший трамвай зупинився перед зупинкою, а інший позаду нього, після чого третій в'їхав в нього.

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    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі
    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі
    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі
    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі
    Три трамваї зіткнулися у Варшаві, є постраждалі

    Нагадаємо, 12 січня в Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу.

    Польща аварія
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