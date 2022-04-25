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    Пожежу на брянській нафтобазі гасять сім регіонів Росії

    Пожежу на нафтобазі у Брянську гасять МНСники із семи регіонів Росії, приїхали навіть із Москви - Пожежу на брянській нафтобазі гасять сім регіонів Росії
    Пожежу на нафтобазі у Брянську гасять МНСники із семи регіонів Росії, приїхали навіть із Москви
    фото з місцевих ЗМІ

    Брянські надзвичайними не впоралися власними силами із пожежею на нафтобазі «Дружба»

    Гасіння пожежі на брянській нафтобазі контролює особисто керівник міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії. Про це з посиланням на пресслужбу МНС Росії повідомляє видання РІА «Новості».

    «До місця пожежі відправилася оперативна група МНС Росії під керівництвом тимчасового виконувача обов’язків міністра з надзвичайних ситуацій генерал-полковника Олександра Чупріяна», – зазначила пресслужба відомства.

    Усього на пожежі працюють більше 150 осіб та 50 одиниць техніки. Оскільки місцеве управління МНС не впоралося з пожежею самостійно, були залучені сили із семи інших регіонів Росії:

    • Воронезької області;
    • Калузької;
    • Курської;
    • Орловської;
    • Смоленської;
    • Тульської;
    • та Москви.

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пожежу на брянській нафтобазі гасять сім регіонів Росії