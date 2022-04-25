Пожежу на брянській нафтобазі гасять сім регіонів Росії
Брянські надзвичайними не впоралися власними силами із пожежею на нафтобазі «Дружба»
Гасіння пожежі на брянській нафтобазі контролює особисто керівник міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії. Про це з посиланням на пресслужбу МНС Росії повідомляє видання РІА «Новості».
«До місця пожежі відправилася оперативна група МНС Росії під керівництвом тимчасового виконувача обов’язків міністра з надзвичайних ситуацій генерал-полковника Олександра Чупріяна», – зазначила пресслужба відомства.
Усього на пожежі працюють більше 150 осіб та 50 одиниць техніки. Оскільки місцеве управління МНС не впоралося з пожежею самостійно, були залучені сили із семи інших регіонів Росії:
- Воронезької області;
- Калузької;
- Курської;
- Орловської;
- Смоленської;
- Тульської;
- та Москви.
Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».
Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.
Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.
Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.