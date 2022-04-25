Пожежу на брянській нафтобазі гасять сім регіонів Росії

Пожежу на нафтобазі у Брянську гасять МНСники із семи регіонів Росії, приїхали навіть із Москви

Брянські надзвичайними не впоралися власними силами із пожежею на нафтобазі «Дружба»

Гасіння пожежі на брянській нафтобазі контролює особисто керівник міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії. Про це з посиланням на пресслужбу МНС Росії повідомляє видання РІА «Новості».

«До місця пожежі відправилася оперативна група МНС Росії під керівництвом тимчасового виконувача обов’язків міністра з надзвичайних ситуацій генерал-полковника Олександра Чупріяна», – зазначила пресслужба відомства.

Усього на пожежі працюють більше 150 осіб та 50 одиниць техніки. Оскільки місцеве управління МНС не впоралося з пожежею самостійно, були залучені сили із семи інших регіонів Росії:

Воронезької області;

Калузької;

Курської;

Орловської;

Смоленської;

Тульської;

та Москви.

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.