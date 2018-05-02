Трьох байкерів путінських «Нічних вовків» не пустили до Польщі

Кордон перетнули лише байкери, які мають польське громадянство

Польські прикордонники заборонили в’їзд до країни трьом байкерам російського націоналістичного мотоклубу «Нічні вовки». Про це повідомляє Onet.pl. Зазначається, що прикордонний пункт «Тересполь» на білорусько-польському кордоні 1 травня перетнули лише байкери польського відділу «Нічних вовків», які мають



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Кордон перетнули лише байкери, які мають польське громадянство

Польські прикордонники заборонили в’їзд до країни трьом байкерам російського націоналістичного мотоклубу «Нічні вовки».

Про це повідомляє Onet.pl.

Зазначається, що прикордонний пункт «Тересполь» на білорусько-польському кордоні 1 травня перетнули лише байкери польського відділу «Нічних вовків», які мають польське громадянство.

Трьох іноземців - двох словаків та чеха, не пропустили. «Їм заборонено в’їзд з міркувань безпеки і публічного порядку», - заявив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєнніцький.

За його словами, «Нічні вовки» є «легально зареєстрованим мотоклубом у Польщі», а його емблеми і знаки не заборонені як символи тоталітаризму.

Байкери з польського відділу «Нічних вовків» у вівторок ввечері поклали квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві. У середу вони вирушають до інших польських міст — Вроцлава та Освенціма. Крім відвідування місць пам'яті радянських солдатів, у Вроцлаві вони планують відвідати місце, яке не пов'язано з перемогою у війні - меморіал жертвам УПА.

Як відомо, байкери мотоклубу «Нічні вовки» - прихильники агресивної політики президента Росії щодо України, які, зокрема, активно підтримали анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Їх лідером є особистий друг Путіна - Олександр Залдостанов на прізвисько «хірург».

Джерело: Укрінформ