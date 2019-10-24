Арахамія заявив, що свідка хабарів не пустили на телебачення



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Давид Арахамія розраховував, що свідок у справі щодо нібито хабара нардепам по $30 тис. публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди

Давид Арахамія не уточнив, якого саме нердепа правоохоронці не пустили на ТБ

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія завив, що свідок у справі щодо хабарів нардепам, який мав розповісти про це на телебаченні, не прийде на ефір через заборону правоохоронців. Про це він сказав на брифінгу перед проходженням детектора брехні 24 жовтня, передає Українська правда.

«На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи. Кажуть, що є дві загрози. Перше – це витік даних, які можуть слідчий процес якось порушити. По-друге, враховуючи кількість грошей в цій всій схемі – дуже багато, десь 20 мільйонів доларів на рік протягом останніх 5 років, десь хтось заробив десь 100 мільйонів доларів – є потенційні загрози самому депутату і його членам родини», - зазначив голова фракції «Слуга народу».

При цьому Арахамія не уточнив, кого саме правоохоронці не пустили на ТБ. Але зазначив, що дуже хотів, щоб ця людина прийшла і в ЗМІ все сказала.

Він також додав, що до цього нардепа «прийшли і дали в руки законопроєкт, кажуть: треба зареєструвати».

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по $30 тис. публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф 24 жовтня мав пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Крім того, стало відомо, що депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.