Арахамія пройшов поліграф. Що з’ясувалося? (відео)



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Давид Арахамія: Обдурити поліграф можуть лише люди із спецслужб, які тренувались десятиліттями

Під час надання показань депутат зазначив, що підозрює одного депутата «Слуги народу» в отриманні хабара на користь зацікавлених осіб, силовиків чи Кабміну за голосування, але не знає його особу

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пройшов перевірку на поліграфі (детекторі брехні). Процедуру транслював депутат Ради від «Слуги народу» Олександр Дубинський на своєму Youtube-каналі.

Арахамія прийшов на перевірку о 16:00 у четвер.

Арахамія зазначив, що поліграф - не панацея, а допоміжний засіб для встановлення істини.

Він вважає, що обдурити поліграф можуть лише люди із спецслужб, які тренувались десятиліттями.

Під час надання показань народний депутат заявив, що підозрює одного члена «Слуги народу» в отриманні хабара на користь зацікавлених осіб, силовиків чи Кабінету міністрів за голосування, але не знає його особу.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що інші депутати звинувачували його в отриманні хабара за голосування.

Питання: Чи брали ви хабарі за весь час роботи у Верховній раді?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви хабарі від представників великого бізнесу за весь час вашої каденції?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші за свій голос від представників своєї ж фракції?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників ОПЗЖ?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників «ЄС»?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників «Батьківщини»?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників фракції «Голос»?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників депутатської групи «За майбутнє»?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників українського олігархату?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників олігархату якихось інших країн, крім РФ і України?

Відповідь: Ні

Питання: Чи брали ви гроші від представників депутатських фракцій?

Відповідь: Ні

Питання: Ви доручали організовувати голосування в інтересах когось із олігархів, силовиків чи Кабміну якимось членам своєї фракції?

Відповідь: Ні

Питання: Ви доручали Дубинському організувати більшість голосів саме проти проекту 2047?

Відповідь: Ні

Питання: Ви дійсно обгрунтовано підозрюєте когось із членів фракції в отриманні грошей за голосування на користь зацікавлених осіб, олігархів, Кабміну, силовиків?

Відповідь: Так

Питання: Ви знаєте хто з вашої фракції, і хочете природно приховати, отримував гроші за голосування на користь зацікавлених осіб: олігархів, Кабміну, силовиків?

Відповідь: Ні

Питання: Ви особисто отримували гроші за свій голос на користь таких осіб?

Відповідь: Ні

Питання: Чи довелося вам в цьому тесті збрехати хоча б на одне із запитань?

Відповідь: Ні

«Питання і за проєктом, конкретно по Дубінському, питання загалом щодо антикорупційної діяльності - все на вашу користь», - підсумував поліграфолог.

Перед проходженням поліграфу Арахамія завив, що свідок у справі щодо хабарів нардепам, який мав розповісти про це на телебаченні, не прийде на ефір через заборону правоохоронців.

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф 24 жовтня мав пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Крім того, стало відомо, що депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.