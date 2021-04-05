Вчені виявили вплив цукру на пам'ять у дітей

У дітей від солодкого погіршується пам'ять

Причиною погіршення пам'яті стала підвищена кількість бактерій Parabacteroides в кишечнику

Американські дослідники заявили про негативний вплив цукру на пам'ять у дітей.

Про результати експерименту повідомляє портал Science Daily.

Лабораторних мишей розділили на дві групи, одній з яких регулярно давали солодкий напій. В ході дослідження було виявлено порушення функції гіпокампа – області мозку, що відповідає за пам'ять.

Причиною стала підвищена кількість бактерій Parabacteroides в кишечнику. Після введення їх в організм мишей, які не вживають цукор, у них також погіршилася пам'ять.

Автори дослідження впевнені, що результати роботи застосовані і до людей.

У майбутньому вони мають намір продовжити експерименти, щоб краще ідентифікувати шляхи, якими працює передача сигналів від кишечника до мозку.

Раніше шведські вчені назвали спосіб знизити шкоду від жирної їжі.

Також фахівці дали прогноз цін на продукти до кінця весни.