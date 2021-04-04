Як встановити батьківський контроль на смартфоні

Як контролювати, що робить дитина, коли користується смартфоном

Багато батьків навіть не підозрюють про функції батьківського контролю, які можна встановити практично на кожен смартфон або планшет. Експерти GSMinfo розповіли як це зробити.

Через Google Play

Включення батьківського контролю в магазині здійснюється через настройки. Вам потрібно буде задати спеціальний PIN-код, який не повинна знати дитина. Після цього вона не зможе завантажувати ігри та програми фільми з віковим обмеженням. При чому максимально допустимий рейтинг батьки зможуть вибрати самостійно.

За допомогою спеціальних додатків

В 2021 році варіантів подібних програм багато, назвемо найпопулярніші з них.

Google Family Link

Google Family Link

Офіційний додаток від Google є відмінним варіантом встановити батьківський контроль. Для того, щоб скористатися ним, потрібно діяти наступним чином:

Відкрити «Налаштування» на смартфоні дитини.

Знайти Google.

Зайти в пункт «Батьківський контроль» і натиснути «Почати».

Вибрати «Дитина або підліток», потім «Далі».

Увійти в уже існуючий акаунт дитини або створити новий, а потім натиснути «Далі» і зайти в свій акаунт.

За допомогою програми можна заборонити завантаження підозрілого контенту, обмежити час використання інтернету, блокувати телефон протягом певного часу, а також відстежувати, скільки годин дитина проводить в смартфоні щодня.

Де мої діти

Де мої діти

Ще одна програма з непоганим функціоналом. Є як безкоштовна опція, так і три варіанти підписки. У всіх випадках можна спостерігати за необмеженою кількістю дитячих пристроїв.

Окремо можна підключити функцію прослуховування.