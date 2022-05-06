З «Азовсталі» вдалось евакуювати ще 50 людей

Ворог постійно порушував режим припинення вогню, тому евакуація проходила вкрай повільно

Сьогодні, 6 травня, з «Азовсталі» у Маріуполі вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей старшого віку. Про це інформує Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку», – написала вона.

Завтра, 7 травня, евакуаційна операція продовжиться.

«Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті», – зазначила Верещук.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріуполі.