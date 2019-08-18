Трюдо підтримав мера Оттави, який зізнався в гомосексуальності



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Мер Оттави Джим Уотсон зізнався в гомосексуальності

Трюдо подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав мера Оттави Джима Уотсона, який зізнався в гомосексуальності.

Про це Трюдо написав у своєму Твіттері.

Він подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією.

«Сміливі слова, які, я впевнений, надихнуть жителів Оттави і всіх канадців не соромитися бути такими, якими вони є», - написав Трюдо.

Brave words that I’m sure will inspire Ottawans – and all Canadians – to feel free to be themselves. Thank you for sharing your story with us, Jim. https://t.co/sr6v86XFzc — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 17 серпня 2019 р.

Раніше 58-річний Уотсон розповів, що довго боровся з рішенням бути відкритим геєм і сумнівався, як визнання вплине на його відносини з родиною, друзями та політичними прихильниками.