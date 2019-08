Трюдо підтримав мера Оттави, який зізнався в гомосексуальності

Трюдо подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав мера Оттави Джима Уотсона, який зізнався в гомосексуальності.

Про це Трюдо написав у своєму Твіттері.

Він подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією.

«Сміливі слова, які, я впевнений, надихнуть жителів Оттави і всіх канадців не соромитися бути такими, якими вони є», - написав Трюдо.

Brave words that I’m sure will inspire Ottawans – and all Canadians – to feel free to be themselves. Thank you for sharing your story with us, Jim. https://t.co/sr6v86XFzc