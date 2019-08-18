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    Трюдо підтримав мера Оттави, який зізнався в гомосексуальності

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    Мер Оттави Джим Уотсон зізнався в гомосексуальності - Трюдо підтримав мера Оттави, який зізнався в гомосексуальності
    Мер Оттави Джим Уотсон зізнався в гомосексуальності

    Трюдо подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав мера Оттави Джима Уотсона, який зізнався в гомосексуальності.

    Про це Трюдо написав у своєму Твіттері.

    Він подякував Уотсону за те, що той поділився своєю історією.

    «Сміливі слова, які, я впевнений, надихнуть жителів Оттави і всіх канадців не соромитися бути такими, якими вони є», - написав Трюдо.

    Раніше 58-річний Уотсон розповів, що довго боровся з рішенням бути відкритим геєм і сумнівався, як визнання вплине на його відносини з родиною, друзями та політичними прихильниками.

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