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Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
За даними слідства, за хабарі від $1,5 тис. до $12 тис. фігуранти допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Під час проведення комплексних заходів на Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, за хабарі від $1,5 тис. до $12 тис. фігуранти допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Так, у Київській області затримано заввідділенням неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності.

У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби.

В Одесі затримано двох завідувачів відділеннями міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До незаконної діяльності фігуранти залучили чотирьох безробітних, які підшукували потенційних клієнтів.

Нині всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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фото: СБУ

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Теги: СБУ Національна поліція України ухилянти мобілізація кримінал

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