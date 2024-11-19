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Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
фото: Сили оборони Запорізького краю (ілюстративне)

Окупанти, які самовільно залишили частину і чиї справи доходять до суду, здебільшого не намагаються ховатися

Полк 20-ї мотострілецької дивізії Росії дезертував з війни проти України. Йдеться про понад тисячу окупантів. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

Зазначається, що влада російських регіонів навесні 2024 року отримала від командування 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії лист із проханням допомогти розшукати бійців, які втекли з фронту. У списку виявилося понад тисячу військовослужбовців. Серед них контрактники, мобілізовані та строковики.

Журналісти пишуть, що список «показує справжній масштаб втечі з російської армії під час війни. Тільки з однієї дивізії втекло понад тисячу осіб, а загалом у війні проти України беруть участь щонайменше два десятки дивізій (точні дані засекречено)».

У документі імена, дати народження, звання та інші дані 858 контрактників, 150 мобілізованих і двох строковиків: 26 молодших офіцерів, майор і два підполковники.

Видання пише, що військові, які самовільно залишили частину і чиї справи доходять до суду, здебільшого не намагаються ховатися і повертаються жити за місцем прописки.

Раніше повідомлялося, що з 50 тис. ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», на фронті залишилося лише 10 тис. Інші або загинули, або стали дезертирами. 

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Теги: війна росіяни військові окупанти росія

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