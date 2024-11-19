Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року

Президент доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів

Нововведення планується з наступного навчального року

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів. Про це стало відомо з трансляції виступу очільника держави в парламенті.

«В цьому році для українських діточок з першого по четвертий клас школи ми запровадили безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів» , – заявив очільник держави.

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості.

Як повідомлялося, Уряд від жовтня забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки. Як зазначає відомство, механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.