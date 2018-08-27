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    Турчинов розповів про пріоритети оборонного бюджету на 2019 рік

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    Секретар РНБО Олександр Турчинов провів нараду&nbsp; - Турчинов розповів про пріоритети оборонного бюджету на 2019 рік
    Секретар РНБО Олександр Турчинов провів нараду 

    Турчинов назвав підвищення грошового забезпечення військових пріоритетом оборонного бюджету

    Підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців - важливий пріоритет оборонного бюджету на 2019 рік. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов в ході наради щодо формування оборонного бюджету України на 2019 рік.

    Під час наради Турчинов повідомив, що згідно з прогнозом Кабінету міністрів України, ВВП на 2019 складе 3,9 трлн гривень, тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не менше 5% від ВВП, складе близько 200 млрд гривень.

    «Дохідна частина оборонного бюджету має формуватися виключно з реальних обгрунтованих надходжень», - підкреслив Турчинов.

    За його словами, серед пріоритетних напрямів фінансування на наступний рік запланована розробка та закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння-артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів і продуктів спеціальної хімії. Також заплановано посилення системи протиповітряної оборони держави і можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ, реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв'язку і захисту інформації, сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.

    «Одним із пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра Збройних сил України, Національної гвардії України та інших силових структур», - підкреслив секретар РНБО України.

    Турчинов додав, що після завершення формування оборонного бюджету він буде затверджений на засіданні РНБО України і переданий в Кабінет міністрів.

     

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