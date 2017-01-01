Туреччина купить у Росії чотири ракетні комплекси С-400

Росія продасть Туреччині чотири комплекси загальною вартістю $2,5 млрд

Туреччина купує в Росії зенітні ракетні системи протиповітряної оборони великої та середньої дальності С-400 «Тріумф» Про це повідомив генеральний директор корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, передає «Коммерсантъ». «Це перша країна НАТО, що купує нашу новітню систему протиповітряної оборони



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С-400 «Тріумф»

Росія продасть Туреччині чотири комплекси загальною вартістю $2,5 млрд

Туреччина купує в Росії зенітні ракетні системи протиповітряної оборони великої та середньої дальності С-400 «Тріумф»

Про це повідомив генеральний директор корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, передає «Коммерсантъ».

«Це перша країна НАТО, що купує нашу новітню систему протиповітряної оборони С-400», - сказав Чемезов.

Росія продасть Туреччині чотири комплекси загальною вартістю $2,5 млрд.

«Російський і турецький Мінфін вже завершили переговори, залишилося лише затвердити фінальні документи. 45% загальної суми контракту вони виплачують авансом, 55% - російські кредитні кошти. Постачання плануємо почати в березні 2020 року», - додав Чемезов.

С-400 «Тріумф» призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, надзвукових цілей. Система здатна на дальності до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 км - балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах до кількох десятків кілометрів.