Туреччина нарощує постачання зброї сирійським повстанцям



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Сирійські повстанці

Анкара готує повстанців до затяжних боїв за Ідліб

Анкара збільшила поставки озброєння угрупованням опозиції, які протидіють режиму Башара Асада.

Джерела Reuters серед сирійських повстанців повідомляють про те, що мова йде про боєприпаси, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Град». Відповідні поставки мають допомогти відбити можливий широкий наступ Дамаску за підтримки Ірану і РФ.

При цьому постачання озброєння від Анкари збільшилися після саміту в Тегерані, де лідерам Туреччини, РФ і Ірану не вдалося домовитися щодо долі повстанців в провінції Ідліб.

Представники Сирійської вільної армії заявляють про те, що Анкара пообіцяла повну військову підтримку на випадок тривалих сутичок. Тим самим такі дії Туреччини гарантують, що в війні на виснаження повстанці не матимуть дефіциту боєприпасів.