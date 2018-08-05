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    Туреччина відмовилася від Євробачення через бородатого австрійця в спідниці

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    Кончіта Вурст - Туреччина відмовилася від Євробачення через бородатого австрійця в спідниці
    Кончіта Вурст

    Туреччина не бере участі в Євробаченні з 2012 року в знак протесту

    Гендиректор турецької радіомовної корпорації TRT Ібрагім Ерен назвав бородатого австрійця в спідниці однією з причин відмови Туреччини.

    Ерен мав на увазі переможця конкурсу 2014 року Кончіту Вурст, повідомляє news.am. 

    «Ми не збираємося брати участь в конкурсі. У нас є причини, в тому числі – система голосування. Будучи громадським мовником, ми також не можемо транслювати в прямому ефірі в 9 вечора, коли біля екранів діти когось на кшталт бородатого австрійця в спідниці, який заперечує стать і вважає себе одночасно чоловіком і жінкою», – заявив він.

    Відзначимо, Туреччина не бере участі в Євробаченні з 2012 року в знак протесту проти змін в системі голосування. 

    Нагадаємо, представники Європейського мовного союзу, які вимагали, щоб конкурс «Євробачення-2019» не проводили у Єрусалимі, наразі оголосили про те, що Ізраїль взагалі може бути позбавлений права проводити півфінали і фінал міжнародного конкурсу. 

    Крім того, організатори конкурсу незадоволені планами провести масштабну реорганізацію телеканалу Kan з метою повного розподілу розважальних і новинних програм.

    Туреччина Євробачення Ізраїль
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