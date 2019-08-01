Туреччина за три місяці заробила на туризмі майже $8 млрд



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Більшу частину доходів забезпечили іноземні туристи – 87,8%

Доходи Туреччини від туризму в II кварталі зросли на 13,2% у порівнянні з тим самим періодом минулого року - до $7 млрд 974 млн.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Інститут статистики Туреччини.

«Більшу частину доходів забезпечили іноземні туристи – 87,8%. 12,2% доходів припало на турецьких громадян, які проживають за кордоном» , - ідеться в повідомленні.

Особисті витрати туристів у Туреччині за II квартал сягнули $5,576 млрд., а витрати на придбання турпакетів перевищили $2,397 млрд.

Витрати одного туриста у Туреччині в середньому становили $625.

Зазначається, що іноземні туристи витрачали в середньому $607, а представники турецької діаспори - $766.