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    Туреччині можуть запропонувати «партнерство» з ЄС, - Макрон

    Прогрес євроінтеграції Туреччини неможливий через арешти після державного перевороту, зазначив Макрон
    Туреччині можуть запропонувати «партнерство» з Європейським союзом, однак не повноцінне членство, заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Парижі. За словами Макрона, прогрес євроінтеграції Туреччини неможливий через арешти після державного перевороту в
    • Сьогодні, 21:14
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    <span>Президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Франції Емманюель Макрон</span>
    Президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Франції Емманюель Макрон

    Прогрес євроінтеграції Туреччини неможливий через арешти після державного перевороту, зазначив Макрон

    Туреччині можуть запропонувати «партнерство» з Європейським союзом, однак не повноцінне членство, заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Парижі.

    За словами Макрона, прогрес євроінтеграції Туреччини неможливий через арешти після державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року й у зв’язку з занепокоєнням щодо дотримання прав людини в країні.

    Макрон додав, що демократичні країни мають поважати «верховенство закону».

    Ердоган, зі свого боку, заявив Макрону, що Туреччина «стомилася» чекати на членство в ЄС.

    Після спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року арештували близько 50 тисяч людей, ще близько 150 тисяч, включно з учителями, суддями та солдатами, звільнили чи відсторонили.

    Туреччина ЄС
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