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    Турист із Африки намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»

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    <p>Про затримання іноземця повідомлено посольство Гани</p> - Турист із Африки намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»

    Про затримання іноземця повідомлено посольство Гани

    Громадянин Гани пропонував українським прикордонникам 200 доларів США

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 32-річний громадянин республіки Гана під час роз’яснення причин та підстав відмови у перетині державного кордону України намагався позитивно вирішити питання за 200 доларів США. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Задокументували протиправну діяльність 32-річного туриста слідчі відділу поліції аеропорту «Бориспіль» спільно з прикордонниками та співробітниками військової прокуратури Дарницького гарнізону.

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    Турист із Африки намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»
    Турист із Африки намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»

    Кримінальне провадження щодо затриманого відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Про затримання іноземця повідомлено посольство Гани.

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