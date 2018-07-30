Турист із Африки намагався підкупити прикордонників у «Борисполі»



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Про затримання іноземця повідомлено посольство Гани

Громадянин Гани пропонував українським прикордонникам 200 доларів США

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 32-річний громадянин республіки Гана під час роз’яснення причин та підстав відмови у перетині державного кордону України намагався позитивно вирішити питання за 200 доларів США. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Задокументували протиправну діяльність 32-річного туриста слідчі відділу поліції аеропорту «Бориспіль» спільно з прикордонниками та співробітниками військової прокуратури Дарницького гарнізону.

Кримінальне провадження щодо затриманого відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Про затримання іноземця повідомлено посольство Гани.