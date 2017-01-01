Британія розпочала Brexit, і тепер це її відповідальність - зробити відповідну пропозицію та взяти на себе зобов'язання не посилювати режим на кордоні після Brexit, - президент Європейської Ради

Євросоюз відмовить Великій Британії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit, якщо пропозиція Лондона про режим кордону між Ірландією - яка є членом ЄС - та Північною Ірландією, яка належить до Британії, не задовольнить Дублін. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео



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Дональд Туск

Британія розпочала Brexit, і тепер це її відповідальність - зробити відповідну пропозицію та взяти на себе зобов'язання не посилювати режим на кордоні після Brexit, - президент Європейської Ради

Євросоюз відмовить Великій Британії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit, якщо пропозиція Лондона про режим кордону між Ірландією - яка є членом ЄС - та Північною Ірландією, яка належить до Британії, не задовольнить Дублін. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Дубліні, передає DW.

«Якщо пропозиція Великої Британії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС. Я усвідомлюю, що для декого із британських політиків це, імовірно, складно зрозуміти», - цитує Туска агентство Reuters. За словами президента Європейської Ради, Британія розпочала Brexit, і тепер це її відповідальність - зробити відповідну пропозицію та взяти на себе зобов'язання не посилювати режим на кордоні після Brexit.

Дублін вимагає письмових гарантій від Лондона, що після 2019 року на кордоні між двома частинами острова не буде контролю. Без таких гарантій переговори щодо Brexit не зможуть перейти до другої фази, під час якої мають обговорювати відносини між Брюсселем та Лондоном після виходу Великобританії з ЄС. Цієї фази переговорів, особливо щодо торговельної угоди, дуже прагне британський уряд.